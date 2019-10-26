“العفو الدولية” و”رايتس ووتش” تتّهمان تركيا بترحيل سوريين قسراً قبل عمليتها العسكرية

أنقرة-العنوان اتّهمت منظّمتا العفو الدوليّة و”هيومن رايتس ووتش” أنقرة الجمعة بأنّها رحّلت سوريين قسراً إلى بلدهم خلال الأشهر التي سبقت إطلاق عمليّتها العسكريّة في شمال شرق سوريا. واتّهمت المنظّمتان في بيانين منفصلين تركيا بإجبار سوريّين على توقيع وثائق تفيد بأنّهم يريدون العودة “طوعاً” إلى سوريا، وذلك عبر “الخداع أو الإكراه”. وقالت منظّمة العفو إنّ عناصر …

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