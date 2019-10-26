أفريكوم تتوعد الإرهابيين في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

قال المتحدث باسم الأميركية في أفريقيا أفريكوم العقيد كريس كارنس أن أربع غارات جوية أميركية قتلت حوالي 25 في المئة من الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش المتواجدين في ليبيا.

وأشار المتحدث إلى أن تلك العناصر كانت تتجمع في معسكرات وتقوم بتجنيد عناصر جدد، مضيفاً أن قوات أفريكوم ستستمر في مراقبة الوضع حتى لا تصبح ليبيا محطة رئيسية للإرهابيين مجدداً.

وأضاف كارنس: “منذ إعادة تموضع القوات الأميركية في أبريل الماضي أستمرينا في المراقبة والرصد للوضع في ليبيا، قلقنا الشديد هو أنه مع الحرب التي تشهدها البلاد فإن التنظيمات الإرهابية وبالتحديد تنظيم داعش قد يتمكن من إعادة الإستقرار والبدي بتجنيد عناصر جدد”.

ولفت المتحدث باسم “أفريكوم” أنه عندما تم رصد محاولة عدد من عناصر التنظيم لتدريب عناصر جدد وإعداد معسكرات خاصة، اتخذت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا القرار بضرب المعسكرات قبل أن تتوسع.

وقال المتحدث أن عدد عناصر تنظيم داعش المتواجدين في ليبيا الأن أقل من 150 عنصر فقط بعد أن تم القضاء على 46 إرهابي، مؤكداً أنهم سيواصلون مراقبة ورصد مواقع الإرهابيين في ليبيا ولن يسمحوا لتنظيم داعش بإستغلال أزمة البلاد لإعادة تمركزه من جديد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا