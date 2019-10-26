توقعات بشأن هزيمة رئيس الأرجنتين أمام مرشح المعارضة

توقع مراقبون خسارة رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى غدا الأحد في البلاد، أمام مرشح المعارضة، ألبرتو فيرنانديز.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم السبت إن فرص إجراء جولة ثانية من التصويت في نوفمبر المقبل ضئيلة للغاية.

وكان ماكري قد نظم حشوداً ضخمة في الأسابيع الأخيرة ، جابت مختلف أنحاء البلاد في محاولة لإبقاء آماله الانتخابية على قيد الحياة، لكن نظرًا لأنه يفتقر إلى أكثر من 16 نقطة مئوية لتعويض حجم خسارته أمام فيرنانديز في انتخابات تمهيدية جرت في 11 أغسطس، فإن فرص فوزه تعد محدودة.

ويحتاج ماكري أن يتوجه الناخبون الذين لم يخرجوا في أغسطس الماضي إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أنه يحتاج أن يحول أنصار فيرنانديز ولاءهم لصالحه.

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