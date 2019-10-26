الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني ينتخب زعيما جديدا ويحدد مصير ائتلاف ميركل

من المنتظر أن يعلن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني اليوم السبت، نتائج تصويت الأعضاء لاختيار زعيم جديد، سيقرر إن كان الحزب سيخرج من الحكومة الائتلافية مع المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل.

ويعلن الحزب نتيجة تصويت أعضائه البالغ عددهم 426 ألفا، وسيختار الأعضاء رسميا الزعيم الجديد خلال مؤتمر الحزب في ديسمبر لكن هذا يعتبر إجراء شكليا.

وسيقود الزعيم الجديد أقدم حزب ألماني في وقت أزمة حيث بلغت نسبة تأييد الحزب 14 بالمئة وهي أقل نسبة على الإطلاق.

وظل الحزب دون زعيم منذ يونيو بعد استقالة أندريا ناليس بعد أسوأ نتائج حققها الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأشهر المرشحين لزعامة الحزب من بين 12 مرشحا هو أولاف شولتس وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية والمحتمل أن يتصدر القائمة. ويخوض الانتخابات جنبا إلى جنب مع زميل له غير معروف من شرق ألمانيا. ويميل شولتس للبقاء في الحكومة الائتلافية.



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