الجيش يسيطر على محيط معسكر اليرموك

إيوان ليبيا – وكالات :

بثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا يظهر تجول قوات الجيش في مُحيط معسكر اليرموك بعد دحر القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأكدت شعبة الإعلام عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الجيش دحرت القوات التابعة لحكومة الوفاق من محيط معسكر اليرموك وسيطرت على أجزاءٍ كبيرة منه، ولازالت تتقدم إلى ما بعد معسكر اليرموك .

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن عمليات الجيش لن تتوقف إلا بتخليص كامل ليبيا من الجماعات المتطرفة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أعلنت أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها على منطقة الأحياء البرية والكزيرما بعد اشتباكات عنيفة خاضتها خلال الساعات الماضية مؤكدة أنها تتحفظ على نشر المواقع الأخرى التي تمت السيطرة عليها للحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية وسلامة الجنود.

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