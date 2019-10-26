حجازي يشاهد تعادل وست بروم وتشارلتون من مقاعد البدلاء

وظهر حجازي على مقاعد البدلاء، إذ فضّل الكرواتي سلافين بيليتش مدرب وست بروميتش الاعتماد على النيجيري سيمي أجايي، والإنجليزي كايل بارتلي في عمق الدفاع.

وعانى حجازي من إصابة في الكاحل مطلع الموسم خضع على إثرها لجراحة، أبعدته عن الأسابيع الأولى، قبل أن يشارك كبديل لدقيقة واحدة أمام ميدلسبره في الجولة 12.

بالعودة للتعادل 2-2، فقد تقدّم ماتيو فيليبس لـ وست بروم في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل ماكاولي بون في الدقيقة 60 لـ تشارلتون.

وست بروم تلقى ضربة قوية في الدقيقة 65 بطرده ظهيره الأيسر ناثان فيرجسون، لكنه صمد بل تقدّم في النتيجة عن طريق هال روبسون كانو في الدقيقة 81.

وعندما اعتقد الجميع أن أصحاب الأرض في طريقهم لحصد نقاط المباراة، أدرك جوش كولن التعادل للضيوف في الوقت المبدد.

ليرفع وست بروم رصيده إلى 27 نقطة ويحافظ على صدارته للمسابقة، ويرفع تشارلتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

ويتواجد حجازي ضمن قائمة المحترفين الستة التي أعلنها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للانضمام في معسكر نوفمبر المقبل لخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وجزر القُمر.

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