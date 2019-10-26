مقتدى الصدر يحذر من انزلاق العراق إلىحرب أهلية

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت، حكومة البلاد بالاستقالة، محذرًا من انزلاق البلاد إلى “حرب أهلية”.

وقال الصدر، في رسالة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك “إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلًا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلًا.. فهل التمسك بالسلطة حل”.

وأضاف “إذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده سلفهم، فلا خير فيهم ولا بسلفهم”.

وتحدث الصدر عن المتظاهرين، بالقول “هم ثلة أرادوا الكرامة وأرادوا العيش الرغيد وأرادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين”.

كما حذر من انزلاق البلاد في حرب أهلية، قائلا “كفى… لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب”. وختم كلمته بالقول “استقيلوا قبل أن تُقالوا.. أو أصلحوا قبل أن تُزالوا”.



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