أردوغان يبتز أوروبا: سنفتح الحدود نحوكم إنْ لم تدعموا مشاريعنا بالمنطقة

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بإنه لن يبقى أمام تركيا خيار آخر سوى فتح حدودها ليسير اللاجئون إلى أوروبا، إذا لم يتم دعم مشاريعها في المنطقة الآمنة بسوريا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبت، في اجتماع مجلس تشاوري لنادي “فنر بهتشه” التركي اليوم السبت ، بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعمل على تأسيس منطقة آمنة من أجل منع هجمات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية و”داعش” من سوريا ضدها، مبينًا بهذا الخصوص: “لقد حققنا هدفنا إلى حد كبير”.

وحذّر من أنه “إذا لم ينسحب الأكراد من شمال سورية في نهاية مهلة الـ 150 ساعة، فإننا سنتولى الأمر ونقوم بتطهير المنطقة منهم”.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا