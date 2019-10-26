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أردوغان يبتز أوروبا: سنفتح الحدود نحوكم إنْ لم تدعموا مشاريعنا بالمنطقة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بإنه لن يبقى أمام تركيا خيار آخر سوى فتح حدودها ليسير اللاجئون إلى أوروبا، إذا لم يتم دعم مشاريعها في المنطقة الآمنة بسوريا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبت، في اجتماع مجلس تشاوري لنادي “فنر بهتشه” التركي اليوم السبت ، بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعمل على تأسيس منطقة آمنة من أجل منع هجمات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية و”داعش” من سوريا ضدها، مبينًا بهذا الخصوص: “لقد حققنا هدفنا إلى حد كبير”.
وحذّر من أنه “إذا لم ينسحب الأكراد من شمال سورية في نهاية مهلة الـ 150 ساعة، فإننا سنتولى الأمر ونقوم بتطهير المنطقة منهم”.
والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • جعجاع على الفاضى وبيستهبل هو لا يدرى ان الاتفاق الذى وقع عليه مع الروس اول باند فيه الحفاط على وحدة الاراضى السورية بمعنى عدم وجود اى جندى تركى فى الاراضى السورية وسيحل محل القوات الكردية قوات جيش النظام السورى وكل ما حصل عليه اردوغان دورية مشتركة بعمق 10 كم فقط وفى منطقة محدودة ويستثنى منها القامشلى وكوبانى ومنبج حيث ينتشر الروس مع النظام السورى ورغم جعجعته الفارغة كان فأر مذعور امام الثعلب بوتن عندما فتح ملف به خريطة صفراء لثوريا اشار له بوتن امام الصحافة بان يغلق الملف وعلى الفور اغلقه وفى المؤتمر الصحفى لم يسمح باى اسئلة للصحفيين لان البيان الروسى كان مختلفا عن بيان تركيا حيث لا يعتبر بوتن حزب العمال الكردى ارهابى بل حزب انفصالى يجب ان ينضم للنظام السورى بينما مليشيات اردوغان السورية بالنسبة لبوتن ارهابية وحسب البيان يجب محاربتها والجعجعة شئ والواقع شئ اخر فالثعلب بوتن يفعل مايريد فى سوريا مع الاسد وقسد والفأر التركى سيمسك من ذيله ياويله

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  • .الرد على تهديدات اردوغان من قبل اوربا بسيط جدا فمع عبور اول دفعة من اللاجئين يتم تحميلهم فى بواخر وتسليمهم لنظام الاسد فمن كان مطلوبا منهم للقضاء يحاكم والباقى يعود الى بلده التى هاجر منها بعد ان تحقق الامن هناك والاسد اولى بلحم طوره وستجد كل المطلوبين لا يعبرون الى اوربا خوفا من الاسد مع تقديم المساعدات الانسانية لهؤلاء اللاجئين مباشرة مساعدة مالية تمكنهم من اعادة بناء بيوتهم وهذا يحقق الاستقرار للجميع ويعطى اردوغان خازوق كبير فيوجد لاجئين سوريين فى دول اخرى منها مصر يعاملوا معاملة المصريون يعيشون من عرقهم ولم يهددهم احد فهم فى ارضهم العربية اما ارض الدعارة التركية غريبة عليهم هى مقر الخوان شر خلق الله ولو كان القذافى عايش لرحب بهم فى ليبيا ارض العرب

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