مدرب بيرنلي يهاجم أودوي: هذا الغطس سيحوّل اللعبة إلى مسرحية هزلية

بيرنلي سقط على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام تشيلسي في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

مباراة شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح أودوي في الدقيقة 76 بعد دخوله بديلا، قبل أن تلغيها تقنية الفيديو ويشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه الجناح الشاب.

وصرّح دايتش بعد المباراة: “أخبرونا أن أكبر عقوبة للتمثيل هي البطاقة الصفراء، ولذا فإن اللاعبين مسموح لهم بالغش”.

وأكمل: “من المخزي أن اللاعبين بهذه الطريقة يمكنهم أن يغطسوا في كل أنحاء الملعب”.

وأضاف: “اللاعبون الشباب هم مستقبل هذه اللعبة، وإن كانوا يغطسون الآن، فسنكون في أزمة كبيرة بعد 5 أو 10 سنوات، سيتحول الأمر إلى مسرحية هزلية”.

وأتم في حنق: “يبدو أنني الشخص الوحيد المنزعج من هذا السلوك”.

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البلوز ارتفع رصيدهم إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب ثاني أقوى خط هجوم، فيما تجمد بيرنلي عند المركز الـ12 بنفس عدد نقاط مركزه.

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