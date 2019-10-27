أهداف السبت الكروي – تعثر يوفنتوس وإنتر وهاتريك أمريكي في إنجلترا

وأهدر إنتر ميلان فرصة خطف الصدارة من يوفنتوس، وتعادل مع بارما 2-2.
أحداث أخرى مثيرة وأهداف كثيرة شهدها السبت الكروي الأوروبي.
في إنجلترا سجل كريستيان بوليسيتش النجم الأمريكي لفريق تشيلسي هاتريك في مرمى بيرنلي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق 4-2.
ليصبح بوليسيتش أصغر لاعب يسجل “هاتريك” في الدوري الإنجليزي.
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