أهداف السبت الكروي – تعثر يوفنتوس وإنتر وهاتريك أمريكي في إنجلترا

وأهدر إنتر ميلان فرصة خطف الصدارة من يوفنتوس، وتعادل مع بارما 2-2.

أحداث أخرى مثيرة وأهداف كثيرة شهدها السبت الكروي الأوروبي.

في إنجلترا سجل كريستيان بوليسيتش النجم الأمريكي لفريق تشيلسي هاتريك في مرمى بيرنلي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق 4-2.

ليصبح بوليسيتش أصغر لاعب يسجل “هاتريك” في الدوري الإنجليزي.

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