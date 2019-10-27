قناة يمنية: مجهولون يفجرون خط أنابيب النفط الخام في روضة شبوة

فجر مجهولون في الساعات الأولى من اليوم، الأحد، خط أنابيب النفط الخام بالمدخل الشرقي لمنطقة غرير في مديرية الروضة بمحافظة شبوة، وفقا لقناة تليفزيونية يمنية.

ونقلت قناة “اليمن اليوم” اليمنية عن مصادر محلية بشبوة قولها “إن ألسنة اللهب شوهدت من على بعد مسافة من مكان التفجير”، ولم ترد تفاصيل عن حجم الخسائر.

وتتعرض أنابيب نقل خام النفط في محافظة شبوة الغنية بالنفط، إلى أعمال تخريب متكررة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2015.

واستأنفت اليمن صادرات النفط من شبوة العام الماضي بعد أن توقفت بعد اندلاع الحرب في عام 2015، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

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