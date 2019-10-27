واشنطن تدعو لإنهاء الحرب في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشوا هاريس، دعم بلاده إنهاء حرب العاصمة طرابلس، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، وتقديم مرتكبي الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي إلى العدالة.

وقام هاريس بزيارة إلى بنينا في بنغازي؛ لإجراء مشاورات مع عدد من الشخصيات الليبية، للمرة الأولى منذ تعليق الولايات المتحدة عمل بعثاتها الدبلوماسية في ليبيا في العام 2014، حسبما أكدت السفارة الأميركية عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأضاف بيان السفارة أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء القتال في طرابلس وتحقيق العدالة لضحايا الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي وقع في 11 سبتمبر 2012، مشيرًا إلى « الحاجة الملحة لأن توقف الأطراف اللييبة الصراع في طرابلس، والتوصل إلى حل للأزمة السياسية بوساطة الأمم المتحدة».

وأكدت السفارة قلقها إزاء الخسائر في أرواح المدنيين في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية، مشيرة إلى دعمها استقرار قطاع الطاقة والمضي قدمًا في الإصلاحات التي تصب في صالح استفادة الليبيين من الموارد الطبيعية.

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