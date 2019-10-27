في خطابه حول المظاهرات في لبنان … سقوط نصر الله أخلاقيا .. و ظهور حقيقته الطائفية والمذهبية المقيتة

نصرالله .. بين الأمس واليوم

في خطابه حول المظاهرات في لبنان قال حسن نصرالله :

* نحن نحمي البلد من الفوضى والفراغ .. ( ولماذا حرضت لأخذ ليبيا للفوضى والفراغ ؟ )

* قد تذهب البلد للحرب الأهلية مثل ماحدث في دول المنطقة .. ( ألست أحد الشخصيات التي ساهمت في اغراق ليبيا في الحرب الأهلية ؟ )

* لانقبل اسقاط العهد ونرفض أستقالة الحكومة وأنتخابات مبكرة ( ولماذا حرضت لإسقاط النظام في ليبيا ؟ )

* مستعدون لدفع ثمن حماية بلدنا وكرامتنا وشعبنا .. ( ولماذا أعتبرت أستعدادنا لحماية بلدنا وكرامتنا وشعبنا هو طغيان ودموية ودكتاتورية ؟ )

* أنتم تمنعون الناس من العمل والعيش والمدارس وأصبحوا يعانون لكسب رزقهم

، الذي يحصل في الحواجز أذلال وأهانات وطلبات هوية وتحصيل أتاوات مقابل مرورهم .. ( ولماذا في ليبيا أيدت أقامة الحواجز وأحراق مراكز الشرطة وقتل الناس وذبحهم في الشوارع ؟ )

* هناك أفتراء وشائعات بأن الجيش يسعى لإنهاء المظاهرات بالقوة واطلاق النار .. ( ولماذا صدقت شائعة أن الجيش الليبي مرتزقة ومغتصبين ويقتلون الناس ؟ )

* الحراك تقوده أحزاب وفيه تمويل مبالغ طائلة من قبل جهات معينة .. علينا معرفة أن هؤلاء يريدون مصلحة لبنان أو لا .. وأموال نظيفة أو لا .. ( وكيف لم ترى تلك الأموال التي قدمتها قطر والأمارات للمتمردين في ليبيا .. ولم ترى الأسلحة والدعم الغربي لهم ؟ )

* هناك مطالبة أسقاط النظام .. تفضلوا نعملوا آليات سلمية .. ( ولماذا كنت تحرض لعدم قبول دعوة الناس للم الشمل ووضع أليات سلمية في ليبيا ؟ )

* هناك البعض يعدون ورقة فيها طلب من مجلس الأمن الدولي لجعل لبنان تحت الفصل السابع .. هل هذه مطالب المتظاهرين ؟ .. ( ولماذا ضحكت وأيدت ودعمت موقف لبنان المخزي لوضع ليبيا تحت الفصل السابع .. وصفقت لحلف الناتو وهو يدك ليبيا بـ 26 ألف غارة جوية ؟ )

* معلوماتنا ان هناك من يوجه الحراك ويقوده خلف الكواليس .. وبين هؤلاء مرتبطون بسفارات أجنبية ويمولون الحراك وهم من الفاسدين .. وهناك من يبحث على تصفيات سياسية .. من يضمن عدم أخذ الحراك لأجندات خارجية .. ( ولماذا في ليبيا كنت تؤيد دور السفارات الغربية وقادتها في توجيه التمرد المسلح الذي قادته عناصر الأرهابيين ومرتزقة جلبتهم المخابرات الأمريكية ؟ )

* الثورات الشعبية تقدم بدائل واضحة .. أشخاص غير مرتبطين بالخارج .. ( ولماذا ايدت ماحصل في ليبيا رغم أن من كانوا يتصدرون المشهد كلهم أتوا من غرف المخابرات الغربية وعلى اجنحة اساطيلها ؟ )

* كنت أرفض نظرية المؤامرة .. لكن بالأيام الأخيرة المعلومات والمعطيات التي وردتنا تؤكد أن الوضع في لبنان دخل في دائرة الأستهداف الدولي .. لم يعد مطالب شعبية .. ( وكيف أيدت في ليبيا المؤامرة التي ليست معلومات بل أساطيل ومرتزقة وأرهابيين وسلاح وذبح وحرق وأرتهان ؟ )

* لاتصدقوا ماتقوله السفارات .. ماذا يعني ان الاسرائيليين يجيبوا لبنانيين على الحدود يتضامنوا مع المتظاهرين .. أن أعبر عن الخشية .. وخايف على البلد .. ويتم أخدها للحرب الأهلية .. كما في عديد الدول .. ( ولماذا في ليبيا كنت تصفق لمبعوث الأسرائيليين برناردليفي الذي قاد ومول وسلح المتمردين وخطب فيهم بإنتمائه للكيان الصهوني أمام العالم ؟ )

…

بالمحصلة .. سقط نصر الله أخلاقيا .. وأظهر حقيقته الطائفية والمذهبية المقيتة .. الخالية من المبادئ والقيم والأخلاق .. ومشروع الأمة .. ولحكمة من الله .. وجد نصرالله نفسه في ذات الموقف .. وردد ذات عباراتنا وتقييمنا الذي سخر منه حينها .. فاليوم يردد مفردات المؤامرة ، والفوضى والفراغ ، ورفض الفصل السابع ، ورفض الحواجز وقطع الطرق ، ورفض التدخل الأسرائيلي والخليجي .. ورفض أسقاط النظام والعهد .. فهل يعي نفاقه بين الأمس واليوم ، أم مصاب بالزهايمر …

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا