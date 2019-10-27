120 دقيقة قتال انتهت بمقتل البغدادى.. المرصد السورى يكشف كواليس الغارة الأمريكية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد هجومًا نفذه سرب مؤلف من 8 طائرات مروحية ترافقها طائرة حربية تابعة جميعها للتحالف الدولي على مواقع يعتقد أن بها تنظيم “حراس الدين” الجهادي وعناصر من تنظيم داعش الإرهابى في منطقة باريشا شمال مدينة إدلب، وذلك بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

واستهدفت المروحيات مواقع التنظيمات بضربات مكثفة وعنيفة لمدة نحو 120 دقيقة، ترافقت مع استهداف الإرهابيين للمروحيات بالأسلحة الثقيلة، ووثق المرصد السوري مقتل 9 أشخاص جراء هجوم مروحيات التحالف، ولا يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان أبو بكر البغدادي متزعم تنظيم داعش ضمن القتلى.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وذكر “المرصد السوري” أن القوة الأمريكية التي هاجمت زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وحسب “المرصد” فإن “8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب في الساعة 12 و30 دقيقة عند منتصف الليل الماضي، رافقتها طائرة حربية شنت غارة على مخبأ البغدادي، واشتبكت مع عناصر متحصنة في منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا في إدلب”. واعتبر المرصد أن “المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالا جويا ورغبة في اعتقال القيادي الذي كان متحصنا في ذلك المنزل الذي يعود بالفعل إلى قيادي إرهابى”، تبين أنه البغدادي نفسه. وحسب “المرصد” فإن “هناك 9 قتلى نتيجة العملية بينهم القيادي وزوجته وعدد من الأطفال”. وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب. وصرح مسئول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم “داعش” كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية. هذا، ومن المنتظر أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا هاما، بحسبما أعلنه البيت الأبيض.

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