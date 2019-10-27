مصدر في المعارضة السورية: قصف صاروخي وإنزال جوي استهدف مقرا لتنظيم متشدد بريف إدلب

أكد مصدر في المعارضة السورية اليوم الأحد أن اشتباكات عنيفة وقصفا جويا وقع في قرية باريشا بريف إدلب قرب الحدود السورية التركية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن “عملية إنزال جوي تمت عبر ثماني مروحيات من نوع أباتشي أمريكية أو تركية في محيط قرية باريشا غرب بلدة سرمدا في ريف ادلب الشمالي الغربي ، وقد سبق عملية الإنزال الجوي استهداف مقر لتنظيم حراس الدين في القرية بعدد من الصواريخ “.

وأضاف المصدر :”حسب سكان القرية فإن عملية القصف الصاروخي بدأت عند الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي ، ثم بدأت عملية الإنزال الجوي التي شهدت تبادلا لقصف من سلاح رشاش 23 من المنطقة التي يتواجد بها المقر الذي دمر بشكل كامل” ، لافتًا إلى أن المقر كان يحتوي على قبو تحت المبنى وعناصر حماية في المكان والذين قتلوا خلال عملية الاقتحام.

وأضاف المصدر:”استمرت عملية الاشتباك حوال ساعة ونصف الساعة وشارك فيها العشرات من القوات الأمريكية ، وقد تقدمت القوات الأمريكية التي كانت تطوق المكان وسط فرار أهالي القرية باتجاه المزارع” ، موضحا أن جثثا عثر عليها في محيط المقر الذي دمر بشكل كامل .

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