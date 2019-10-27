بايرن نافيا التفريط في مولر: هذه قصة تودون كتابتها

بالنسبة للاعب تعود على المشاركة الأساسية في ناديه ومنتخب ألمانيا، الجلوس على الدكة قد يعني عدم حاجة النادي إلى خدماته.

فقال مولر (30 عاما) في وقت سابق:”لو الجهاز الفني يراني كبديل في المستقبل، علي التفكير في موقفي. أنا طموح جدا”.

لكن بالنسبة لبايرن، مولر من الأعمدة الأساسية، فقال حسن صالحميديتش اللاعب السابق للنادي ومديره الرياضي الحالي:”هذه قصة تودون كتابتها (يقصد الصحفيين). لدينا لاعبان غابا لشهور وتحاولون إبلاغنا أن علينا بيع لاعب. لا يوجد سبب لذلك”.

ويقصد صالحميديتش اللاعبين نيكلاس سولي ولوكاس هيرنانديز أثناء حديثه للصحفيين، رغم أنهما ينتميان لخط الدفاع وليس الهجوم مثل مولر.

وفي وقت سابق، شدد كارل هاينز رومينيجيه رئيس النادي أن مولر ليس للبيع قائلا:”لا نتخيل ذلك في أي وقت قريب. العلاقة بين توماس والفريق قوية وسيبقى جزءا مهما من نادينا”.

وشارك مولر أساسيا في أربع مباريات فقط بالموسم الحالي للدوري الألماني، لم يسجل وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

يعتمد المدرب نيكو كوفاتش على سيرجي جنابري وفيليبي كوتينيو وكينجسلي كومان وأمامهم أهم لاعبي الفريق وهدافه روبرت ليفاندوفسكي.

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