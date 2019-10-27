ميسي يجيب.. من أفضل لاعب زامله وأحسن نجم شاهده

ليونيل ميسي، أو قل أسطورة كرة القدم، يكشف في حواره مع قناة Tyc الأرجنتينية أفضل لاعب زامله في الميدان، وأحسن نجم شاهده يداعب كرة القدم.

يقول الساحر البالغ عمره 32 عاما:”رونالدينيو (أفضل زميل)، لقد رعاني، جعلني أشعر بالراحة والانطلاق. دخلت غرفة ملابس الفريق وعمري 16 عاما. الدخول وسط هؤلاء الوحوش كان معقدا. في الملعب أحببت اللعب معه ودائما كنت أبحث عنه لكننا لعبنا معا لوقت قصير”.

واستمر المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات “لوددت أني لعبت أكثر معه. ألعب مع لويس سواريز منذ 5 سنوات. مع مرور المباريات تتعرف على زميلك أفضل، تلعب بقلبك”.

وعن السؤال الثاني، يجيب قائد ألباسيليستي “رونالدو كان ظاهرة، بالنسبة لي كان أفضل مهاجم من بين من رأيتهم يلعبون، كان رائعا” ولم يخف ميسي حبه وإعجابه أيضا بمواطنه جابريل باتيستوتا النجم السابق لفيورنتينا وروما.

أما عن الاعتراف برفضه الخروج من الملعب، بل تفضيله الدخول كبديل، فلميسي وجهة نظر في ذلك يفسرها قائلا:”لا أحب الخروج مستبدلا، أفضل دخول الميدان من على الدكة ولو حتى للعب وقت قليل. أقول ذلك لأن مباريات كثيرة تحسم في نهايتها، تجد مساحات كثيرة حين يتعب لاعبو المنافس. أفضل الدخول والاستمتاع على الخروج وتفويت أفضل أوقات المباراة”.

وفسر بطل دوري أبطال أوروبا 4 مرات تفضيله التمركز خارج منطقة الجزاء بالقول:”لازلت أظن أني لست لاعبا هدافا بالدرجة الأولى. أحب الرجوع، لمس الكرة كثيرا، صناعة الفرص. أحب أيضا دخول منطقة الجزاء لاستقبال الكرة لتسجيل هدف أو صناعته لكني لا أعيش على تسجيل الأهداف. أحب لمس الكرة كثيرا. حين أتوقف عن ذلك سأترك اللعبة”.

وأتم “الآن أفكر أكثر في المباراة وأتحين اللحظة المناسبة لصناعة الفارق. لأقوم بذلك احتجت للنضوج، معرفة في أي وقت ومكان عليك التدخل. خطوة بخطوة تطورت في هذا الأمر”.

لا يزال ممتعا وهو في الـ32 من عمره، حصل على جائزة الأفضل الشهر الماضي ومرشح للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

لكن في الموسم الحالي أبعدته الإصابات عن مباريات عديدة، شارك في 7 لقاءات فقط بكل البطولات، سجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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