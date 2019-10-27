واشنطن استهدفت البغدادي في سوريا وترامب يُدلي بتصريح “مهم جدا” الأحد

واشنطن-العنوان

أعلن البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بإعلان “مهمّ جدا” صباح الأحد، بينما تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن عملية عسكرية في سوريا استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأمريكي استهدف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في غارة السبت في شمال شرق سوريا.

وقالت الشبكة الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترامب سيدلي بتصريح “مهم جدا” الأحد، من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر “حدث للتوّ شيء كبير جدا!”، من دون مزيد من الايضاح.

ويأتي ذلك في وقت أفاد موقع نيوزويك بأن ترامب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية استهدفت البغدادي.

المصدر-(أ ف ب)

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