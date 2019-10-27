ترامب يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي

واشنطن-العنوان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي قال ترامب أن القوات الخاصة الأمريكية نجحت في القضاء على أبوبكر البغدادي في شرق سوريا، وهو أخطر إرهابي في العالم توفي بغارة دقيقة، ولم نفقد أي عنصر أميركي ورفاق كثر للبغدادي قتلوا.

وأضاف ترامب أن البغدادي كان يصرخ مذعورا قبل مصرعه وفي لحظة يأس فجر البغدادي نفسه بحزام ناسف وتناثر لقطع صغيرة، وتسبب في مقتل ثلاث أطفال أيضا حاول التحصن معهم داخل نفق.

وقال ترامب “إن ذراع الولايات المتحدة طويل ويستطيع أن يقتص من الإرهابيين، والبغدادي قاتل وأمرت بالتخلص منه بعد معلومات دقيقة”.

وأكد ترامب أن المهمة ضد الارهاب لم تنتهي بقتل البغدادي الليلة الماضية، وأن أطراف عدة شاركت أمربكا في القضاء عليه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن البغدادي كان شريرا على الضعفاء لكن نهايته كانت ذعر ودموع وصراخ ومات جبانا والعالم في طريقه لينعم بالأمن.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه شاهد البغدادي مذعورا في بث مباشر للعملية في غرفة الطوارئ.

وأضاف “تلقينا معلومات سابقة بشأن البغدادي لكن المعلومات الأخيرة كانت دقيقة وأرسلنا 8 مروحيات لاستهدافه في مقر أقيم أسفله عدة أنفاق وقد حُشِر في أحدها ما اضطره لتفجير نفسه.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه يدعم نشر فيديو البغدادي وهو يصرخ مذعورا ويبكي كالجبان.

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