ترامب: نفذنا عملية قتل البغدادي بـ8 مروحيات… حلقنا فوق أراضي نفوذ تركية وروسية ولم نخبرهم بالهدف

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه توفرت لدى الولايات المتحدة معلومات بأنه يتنقل من مكان إلي آخر ووضعت الكثير من الخطط لاستهدافه، ولكن تم إلغاؤها؛ نظرًا لتغييره مكانه حتي تمكنا من تحديد مكانه الذي عثرت عليه فيه قواتنا واستهدفته وقتلته.

وأضاف أنه أبلغ تركيا وروسيا بأن هناك قوات متوجهة إلى سوريا ولكن لم يتم إخبارهم بالتفاصيل والهدف “ولكننا أخبرناهم أنهم سيكونون سعداء” وحتي إن قلة من الناس داخل الإدارة عرفوا بهذه العملية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل العملية التي قام بها أفراد القوات الأمريكية مساء اليوم لقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، “عرفنا عن المجمع وعرفنا أن بالمجمع أنفاقًا وكانت في بعض الأحيان مغلقة ومستوى المعلومات الاستخباراتية كان مذهلًا.”

وقال إن فريق العمليات هبط بثماني مروحيات وإن المقاتلين الأمريكيين صنعوا حفرة في المبني للدخول إلي المجمع ولم يذهبوا من خلال الباب لأنه كان ملغمًا ومفخخًا”.

وقال إن التقنيات المستخدمة كانت عالية للغاية وأضاف: كنا نشاهد العملية وكأننا نشاهد فيلمًا في غرفة العمليات بحضور نائب الرئيس مايك بنس ووزير الدفاع ورئيس الأركان”. وأضاف أن التحليق للدخول والخروج كان خطيرًا جدًا وكان بالإمكان أن توجه للقوات الأمريكية نيران معادية ولكن “روسيا تعاونت معنا وتمكنا من التحليق فوق مناطق روسية، والعراق تعاون معنا أيضًا. مقاتلو تنظيم الدولة يحظون بكراهية روسيا كما نكرههم نحن أيضًا”. وقال إن “الأكراد أعطونا تعليمات كانت مفيدة للغاية، وتعاونا مع تركيا وحلقنا فوق أراضي تركية.. والأتراك كانوا يعرفون أننا متوجهون إلي سوريا”. وقال “حلقنا على مستوى منخفض وبسرعة هائلة وكانت مهمة عظيمة.. الدخول والخروج كان عظيما. تخلصنا ممن أطلقوا النار علينا عبر مروحياتنا قبل الهبوط في الموقع ولم نخسر أي عنصر”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا