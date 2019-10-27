دونالد ترامب يكشف تفاصيل مقتل البغدادي: كلاب تابعة لنا طاردته قبل تفجير نفسه

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة كانت تبحث عن البغدادي وإلقاء القبض عليه وقتله وأن هذا كان أعلي أولوية في إدارته.

وعن تفاصيل العملية قال إن العمليات الخاصة الأمريكية قامت بتنفيذ غارة ليلية خطيرة قاموا فيها بمهمتهم علي أكمل وجه، ويجب أن تشاهدوا ما قاموا به.

وقال “لم نفقد أي عنصر في هذه العملية بينما عدد كبير من مقاتلي البغدادي قتلوا.

وأضاف أن القوات الأمريكية طاردته حتي انحشر في نفق تحت منزله وكان يصرخ، وسحب معه ثلاثة أطفال وقامت كلابنا بمطاردته داخل النفق وعند نهاية النفق قام بسحب فتيل تفجير السترة المفخخة والتي أدت لمقتله وتقطيع جثته إربًا ومصرع الثلاثة أطفال الذين كانوا معه.

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