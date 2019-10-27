الرياح تؤجج حرائق كاليفورنيا

كاليفورنيا-العنوان

تسببت الرياح العاتية باتّساع رقعة حرائق الغابات التي يشهدها شمال كاليفورنيا في ظل ظروف يتوقع أن تكون “غير مسبوقة”، وفق ما أعلنت السلطات الأحد، بينما صدرت أوامر بإجلاء عشرات الآلاف وسط انقطاع الكهرباء في الولاية.

وزادت الرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة من اشتعال الحرائق ما يشكّل تهديداً لعشرات آلاف الأبنية، كما تسبب باحتراقها بشدة في أرض شديدة الانحدار شمال سان فرانسيسكو، وفق ما أفادت خدمة الأرصاد الوطنية.

وفي وقت سابق الأحد، أصدر مكتب شرطة مقاطعة سونوما تحذيراً يأمر بإخلاء معظم أجزاء مدينة سانتا روزا التي تعد نحو 180 ألف نسمة.

وبحلول مساء السبت، دمر 77 مبنى بينهم 31 بناء سكنيًا جرّاء الحرائق بينما استدعي أكثر من 2800 اطفائي إلى المكان، بحسب المتحدث باسم جهاز الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جوناثان كوكس.

وجاء في تغريدة لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن “هناك احتمال بحدوث ظروف جوية غير مسبوقة تتسبب بالحرائق”.

وقال الخبير من خدمة الأرصاد الوطنية الأمريكية ديفيد كينغ لصحيفة “لوس أنجليس تايمز” “هذا بالتأكيد حدث نعتبره تاريخيًا وشديد” الخطورة.

وأضاف “ما يجعل من هذا الحدث كبيراً حقًا هو الوقت (الطويل) الذي ستستمر هذه الرياح خلاله”.

ويتوقع خبراء الأرصاد بأن تتواصل هذه الرياح التي صدر تحذير بأعلى المستويات بشأنها حتى صباح الاثنين.

وأفادت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء، وهي أكبر شركات كاليفورنيا التي تقدم هذه الخدمات، أنها تتوقع بأن تنقطع إمدادات الطاقة عن 940 ألف مستهلك، في إجراء احترازي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قد يؤثر على قرابة مليوني شخص.

وأظهرت خارطة نشرتها الشركة أن الانقطاعات ستؤثر على مناطق واسعة تمتد على مسافة 430 كلم شمال سان فرانسيسكو الأحد، إضافة إلى الجنوب والشرق.

وأفادت الشركة أنها ستضطر “لقطع الكهرباء من أجل السلامة لعدة ساعات قبل وصول الرياح التي يتوقع أن تتسبب بأضرار”.

وأضافت “تشكّل رياح بهذا الحجم خطراً أكبر من حدوث أضرار وشرارات في منظومة الكهرباء واتساع رقعة حرائق الغابات بشكل سريع”.

وقال كوكس إن الحرائق التي لم تتم السيطرة عليها إلا بنسبة عشرة بالمئة امتدت على مسافة 10500 هكتار.

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