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مباحثات ألمانية مع السراج لمناقشة مؤتمر برلين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن عزم وزير الخارجية الألماني لدى ليبيا عقد جلسة مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

المباحثات ستتناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة التحضيرات الألمانية لمؤتمر برلين الذي يجمع عدد من الدول لحل الأزمة الليبية ووقف ما وصفته بـ”العدوان” على العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الوزير الألماني السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا بالإضافة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي زوارة ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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