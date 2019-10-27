عدد مقاتلي داعش المتواجدين في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد مدير الشؤون العامة في القيادة الأمريكية في إفريقيا كريس كارينس أن القوات الأمريكية راقبت الوضع في ليبيا بسبب تخوفها من تحوله إلى حرب أهلية تقوم الجماعات الإرهابية ولا سيما تنظيم الدولة “داعش” بالإستفادة من هذه الفرصة للنمو والتجنيد وتوليد فوضى إضافية.

كارينس وفي مقابلة مع “صوت أمريكا ” أمس الأول ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي للأفريكوم قال:”لذلك عندما قدمت الفرصة نفسها وكان ذلك من خلال الملاحظة الدقيقة كانت هناك حالات شهدنا فيها تجديدًا لنظام داعش، لذلك كانوا يتجمعون في المعسكرات حيث كانوا يقومون ببعض التدريب الأساسي وبدأوا في القيام ببعض التجنيد، لذلك أردنا التأكد من أن التهديد لم ينمو وبالتالي أجريت الغارات الجوية أربعة هذا العام.في الوقت الحالي”.

وتابع:”لذا تم إخراج 43 من مقاتلي الدولة الإسلامية من ليبيا بشكل دائم وسنتطلع إلى مواصلة مراقبة الوضع ونحن لا نريد أن تصبح ليبيا مختبرًا لداعش لكي تشعر أن لديها ملاذًا آمنًا وتستفيد من الموقف الصعب”.

مدير الشؤون العامة في القيادة الأمريكية في إفريقيا أشار إلى أن عدد عناصر تنظيم داعش في ليبيا أقل من 150 عنصر.

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