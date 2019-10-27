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مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(1) توتنام.. أرسنال (2)-(0) كريستال بالاس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ويلعب ليفربول ضد توتنام في قمة مباريات الجولة وتقام المباراة بملعب أنفيلد معقل ليفربول.

بينما يستضيف أرسنال جاره في لندن كريستال بالاس في ملعب الإمارات.

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ليفربول × توتنام

ق1: جوووووووووووووووول هاري كين والهدف الأول بعد 47 ثانية

أرسنال × كريستال بالاس

ق 9: جوووووووووووووول أرسنال يسجل الثاني عن طريق ديفيد لويز

ق 7: جووووووووووول أرسنال يسجل الأول عن طريق المدافع سوكراتيس

نورويتش × مانشستر يونايتد

ق 21: جووووووووووول الأول لمانشستر عن طريق ماكتومناي

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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