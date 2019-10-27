بالفيديو – النتائج الكارثية تتواصل.. أتالانتا يدق عنق أودينيزي بسبعة أهداف

أتالانتا سحق ضيفه أودينيزي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب أتليتي أتزوري دي إيطاليا، بالجولة التاسعة للدوري الإيطالي.

أودينيزي تقدّم أولا عن طريق ستيفانو أوكاكا، قبل أن يأتيه العقاب العصيب.

7 أهداف متتالية سجلها: يوسيب إليتشيتش (مرتين)، ولويس مورييل (ثلاثية)، وماريو باساليتش، وأماد تراوري.

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ليرفع أتالانتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد أودينيزي عند 10 نقاط من المركز 12.

الفوز ليس الأكبر في تاريخ الدوري الإيطالي، إذ يظل الرقم القياسي مسجلا باسم الجيل الذهبي لـ تورينو عندما سحق أليساندريا بعشرة أهداف دون رد عام 1948.

لكنه أكبر فوز في تاريخ أتالانتا بالدوري الإيطالي بالتساوي مع فوزه على تريستيينا موسم 19511952.

أما هذه الهزيمة، فليست الأكبر لـ أودينيزي الذي سقط بسبعة أهداف نظيفة أمام فيورنتينا موسم 19581959.

النتائج الساحقة تتواصل، بعد أن فاز ليستر سيتي على ساوثامبتون 9-0 في الدوري الإنجليزي قبل أيام قليلة.

البداية كانت بواسطة الضيوف عندما استغل أوكاكا خطأ دفاعيا وتقدم لـ أودينيزي في الدقيقة 11.. ولم يدر ما سيصيب فريقه بعدها.

إليتشيتش أدرك التعادل سريعا لـ أتالانتا في الدقيقة 21، ألغاه الحكم المساعد في البداية، قبل أن تنصفه تقنية الفيديو وتحتسبه.

الوضع تأزم على أودينيزي في الدقيقة 32 عندما اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد تلقي لاعبه نيكولاس أوبوكو البطاقة الصفراء الثانية وغادر الملعب تاركا فريقه بنقص عددي سيكلّفه غاليا.

الطرد كان بسبب تدخل في منطقة الجزاء، ليتقدم مورييل في النتيجة لـ أتالانتا من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 35.

إليتشيتش أضاف الثالث في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

مع بداية الشوط الثاني أضاف مورييل الهدف الرابع لـ أتالانتا بعد عرضية أليخاندرو جوميز.

جوميز عاد في الدقيقة 52 وقدّم تمريرة حاسمة جديدة لـ باساليتش هذه المرة أعلنت عن هدف أتالانتا الخامس.

أصحاب الأرض ابتعدوا في النتيجة بهدف سادس سجله مورييل في الدقيقة 75 من ركلة جزاء جديدة.

قبل أن يختتم أماد تراوري الأهداف في الدقيقة 83 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

كارثة على أودينيزي، وليلة لن تُنسى لجماهير أتالانتا.

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