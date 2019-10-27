بارزانى: مقتل البغدادى يضعف قدرات الإرهاب بالمنطقة

قال الزعيم الكردى مسعود بارزاني؛ إن مقتل أبو بكر البغدادى؛ المعلن عنه من قبل الإدارة الأمريكية؛ يضعف بلا شك قدرات قوى الإرهاب بالمنطقة، لافتا إلى أن “المجرم وقاتل الأبرياء سينال جزاءه العادل عاجلا أو آجلا”.

وأضاف بارزاني؛ فى بيان؛ مساء اليوم الأحد؛ على خلفية الإعلان عن مقتل البغدادي فى غارة أمريكية استهدفت معقله ومرافقيه، “من المهم أن يدرك الجميع؛ وبالذات المجتمع الدولي؛ أن قتل البغدادي لا يعني انتهاء خطر داعش، لذلك من الضروري أن تعي جميع الأطراف وتنسق على الدوام في الحرب ضد الإرهاب، واقتلاع جذوره”.

وعلق مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب؛ على إعلان مقتل البغدادي؛ مؤكدا أن المنطقة عانت ويلات الحروب المتواصلة ضد قوى الإرهاب؛ ولا تزال، وأن الكرد قدموا أكثر من ١٧٠٠ شهيد و ١٨ ألف جريح فى مواجهة داعش.

وأكد حبيب؛ ضرورة تكاتف الجهود الدولية المبذولة لمواجهة موجات إرهابية مستمرة على بلدان وشعوب المنطقة، منها ما يستهدف إحداث تغيير ديموغرافي بها فى شمال سوريا على حساب الكرد والعرب والسيادة الوطنية.

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