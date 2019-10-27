أهداف الأحد الكروي – صلاح يسجل في توتنام ويخرج مصابا.. ويونايتد يعود للانتصارات

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على توتنام 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ثم خرج صلاح من المباراة مصابا قبل دقائق من نهايتها.

كل هذا وأكثر حدث في يوم الأحد الكروي الأوروبي.

أحداث مثيرة وأهداف كثيرة شهدها يوم الأحد الكروي في مختلف الملاعب.

مانشستر يونايتد عاد للانتصارات مرة أخرى في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي، بينما تلقى ميلان هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي أمام روما.

المصري × كوت دي آور

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بيراميدز × يانج أفريكانز

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أتالاتنا × أودينيزي

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عمرو وردة يسجل هدفا رائعا

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تورينو × كاليرالي

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فولفسبورج × أوجسبورج

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نيوكاسل × ولفرهامبتون

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هدف كريم حافظ بالخطأ في مرماه

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إسبانيول × ليفانتي

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سبال × نابولي

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إصابة محمد صلاح ضد توتنام

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ليفربول × توتنام

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بشكتاش × جالاتا سراي

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أرسنال × كريستال بالاس

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أياكس × فينورد

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رين × تولوز

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ملخص لمسات صلاح ضد توتنام

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روما × ميلان

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مونشنجلادباخ × فرانكفورت

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مانشستر يونايتد × نورويتش

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إشبيلية × خيتافي

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باريس سان جيرمان × مرسيليا

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أوساسونا × فالنسيا

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