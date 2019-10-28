توسك: الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد بريكست إلى 31 يناير المقبل

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن دول الاتحاد اتفقت اليوم الإثنين على قبول طلب لندن تأكيد خروج بريطانيا من التكتل “بريكست” إلى 31 يناير المقبل.

وكتب توسك تغريدة قال فيها: “وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين (وهي الدول الباقية في التكتل بعد خروج بريطانيا) على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد البريكست إلى 31 يناير”.

وأضاف توسك أنه من المتوقع إضفاء الصفة الرسمية على القرار من خلال إجراء مكتوب مما يعني أن زعماء الاتحاد لن يكونوا بحاجة للاجتماع ليصبح القرار رسميا.

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