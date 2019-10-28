بالصور – وردة ينجو من بطاقة حمراء ويركل دكة بدلاء المنافس ويشتبك مع الجماهير

كرويًا، قدّم وردة أفضل مبارياته هذا الموسم في انتصار فريقه لاريسا بهدفين مقابل هدف واحد على مضيفه باناثينايكوس.

وردة صنع الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني بصورة رائعة، ليبصم على أحد أجمل أهداف مسيرته.

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أما الأضواء التي خطفها لأسباب غير كروية، فكانت أولها في الدقيقة 65 عندما تعرض لتدخل من الهولندي بارت شينكفيلد، ورد فعل صانع الألعاب المصري كان قويًا.

وردة لكم نظيره الهولندي في ركبته أثناء سقوطه على أرض الملعب، والحكم وبعد مراجعته تقنية الفيديو، اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعبين.

بعد استبداله في لحظات المباراة الأخيرة، دخل وردة في مناوشات لفظية مع جماهير باناثينايكوس وفقا لعدة مواقع يونانية أبرزها و، بل قام بركل دكة بدلاء الفريق المنافس، ليتدخل رجال الأمن لتهدئته.

وردة (26 عاما) يلعب معارا لـ لاريسا من باوك، وسجل هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات بالدوري اليوناني حتى اللحظة.

ويتواصل غياب وردة عن صفوف منتخب مصر في القائمة الثانية للمدرب حسام البدري.

وعند سؤاله عن إمكانية عودة وردة للمنتخب، أجاب مدرب الفراعنة: “الأمر يحتاج تفكيرا، مازال هناك أمور نتحقق منها”.

وردا على سؤال مقدم البرنامج سيف زاهر هل يتسامح مع أخطاء غير فنية.. قال البدري: “هذا يتوقف على شكل الخطأ”.

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