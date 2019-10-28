تكفيرا عن هزيمتهم المُذلة.. لاعبو ساوثامبتون يتجهون إلى العمل الخيري

ساوثامبتون تلقى أكبر هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بسقوطه 0-9 أمام ليستر سيتي مساء الجملة في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وأفاد ساوثامبتون عبر موقعه الرسمي أن الفريق سيتجه لتعويض مجتمع المدينة عن هذه الهزيمة الكارثية، عبر دعم مؤسسة “القديسين” الخيرية التابعة للنادي.

وجاء بيان ساوثامبتون كالآتي:

“أفراد الفريق تواجدوا في مقر التدريبات طوال نهاية الأسبوع للعمل على تعويض الجماهير بالشكل المناسب.

وفي خطوة أولى من أجل ذلك، فإن اللاعبين قرروا التبرع بأجورهم منذ يوم مباراة ليستر سيتي، لمؤسسة القديسين، من أجل مساعدة العمل الذي تقوم به الجمعة الخيرية.

مؤسسة القديسين تعمل مع 12 ألف شاب من مختلف الأعمال سنويا، وتستعمل قوة وشغف الرياضة للتأثير في حيواتهم.

اللاعبون والطاقم الفني يوجّهون كامل طاقتهم وتركيزهم الآن على مباراتي مانشستر سيتي هذا الأسبوع”.

وتنتظر ساوثامبتون مواجهتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي هذا الأسبوع في كأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

هزيمة القديسين بتساعية نظيفة عادلت أكبر سقوط في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي كان مسجلا باسم إبسويتش تاون يوم سقوطه أمام مانشستر يونايتد 0-9 عام 1995.

اختر تشكيل مانشستر سيتي المثالي لتصعيب الأمور على ساوثامبتون

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