الكشف عن مواعيد عرض فيلم دييجو مارادونا ببانوراما الفيلم الأوروبي

ومن المقرر عرض الفيلم بسينما “زاوية” يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الساعة الرابعة عصرا، كما سيعرض في السبت الموافق ٩ من الشهر نفسه بسينما “الزمالك” في حفلة الرابعة عصرا.

يروي المخرج البريطاني أسيف كاباديا في فيلمه الوثائقي، سنوات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني “دييجو مارادونا” في نابولي التي حملت له الفرح الكبير وانتهت بطريقتها الحزينة المعروفة.

ويحاول المخرج أن يكشف الجانب الإنساني للاعب العبقري، ويعتمد بناء هذا الفيلم على أكثر من ٥٠٠ ساعة من مقاطع الفيديو التي لم يشاهدها أحد من قبل، وعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠١٩، كما عرض في إطار برنامج بياتزا جراندي بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ٢٠١٩.

يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث سنوي أنشأته شركة أفلام مصر العالمية وتنظمه سينما زاوية، وستشمل هذه الدورة عرض أكثر من 75 فيلما نال استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.

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