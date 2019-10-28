التعاون الإسلامي تكرم الفائزين بجائزة سماحة دين للفيلم القصير

كرّمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الفائزين بمسابقة “سماحة دين” للفيديو القصير، التي أطلقها مركز صوت الحكمة بالمنظمة.

وقال الدكتور الطاير، إن المسابقة تهدف إلى تجاوز خطاب النخب والوعظ إلى إطلاق جائزة تصل إلى الشباب بحيث تلمس القصص الإنسانية وتشاركها مع مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن المسابقة حققت نجاحا كبيرا معربا عن أمله بأن تلقى المسابقات القادمة نجاحات أكبر.

وأكد الطاير، أن الجميع يتكتل اليوم في وجه الخطاب المتطرف الذي يهدد المجتمعات، مشددا على أن منظمة التعاون الإسلامي تعد جزءا أصيلا من هذه الحملة التي تقف أمام الخطاب المتطرف، فضلا عن كونها جزءا لا يتجزأ من الدعوة إلى التعايش والحوار وقبول الآخر.

وسلم الدكتور الطاير الجوائز للفائزين حيث فاز الجزائري قادة حميدي بجائزة أفضل فيلم بعنوان: (مضغة)، وجاء المصري خالد بسيوني في المرتبة الثانية بفيلم: (عشرة عمر)، كما حل النيجيري محمد صليحو عبد الله في المرتبة الثالثة بفيلم (الوجه الإنساني للتسامح).

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا