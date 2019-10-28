غير عابئة بانتقاداته لها.. المحكمة الدستورية التركية تتحدى أردوغان وتنصف خصومه

ينتقد بعنف ولكنه لا يسمح أبدا بأن يحدث نفس الفعل ضده، وليس غريبا أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر رؤساء بلاده طوال سنوات الجمهورية التي قاربت على المائة، الذي يستغل مواد القانون الفضفاضة للزج بخصومه غياهب السجون لأنهم أهانوه.

أردوغان معروف عنه حدته وإطلاقه للعبارات القاسية ــ التي قد تخرج بعضها عن حدود اللياقة والكياسة ــ لكل ما هو يأت على غير إرادته، ولم ينج فرد شيخا أم شابا (بما في الاطفال من هم دون الـ 18 عاما) أو مؤسسة كبرت أم صغرت من مقصلة تصريحاته الجارحة التي تصل لحد السباب، منها على سبيل المثال لا حصر، عندما خلصت المحكمة الدستورية (وهي أعلي سلطة قضائية بالبلاد) إلى أن استمرار حبس صحفيين ومفكرين ، دون مبررات أمنية ، انتهاكا لحقوقهم، ودعت إلى الإفراج عنهم واحترام حكمها ذلك.

هنا اشتاط أردوغان غضبا معلنا على الملأ “أنا لا احترم القرار” وعلي الفور التقط وزيره للعدل الخيط متهما المحكمة أنها تجاوزت صلاحياتها، والمثير في الأمر أن بعض أحكامها ضرب بها عرض الحائط في انقضاض واضح على الأعراف والقواعد القانونية المحلية وكذا مواثيق الاتحاد الأوروبي الذي تبذل تركيا ــ وما زالت ــ الغالي والنفيس وبإلحاح من أجل الانضمام إليه.

ورغم تلك المشاهد السلطوية السوداوية، إلا أن المحكمة الدستورية واصلت مسيرتها متحدية “الطغمة الأردوغانية” غير مبالية بما يحاك حولها ويسعى لحصارها، وفي حُكم مُزلزل هكذا وصف، اعتبرت حظر نشر أخبار فضائح الفساد والرشوة يومي 17 و25 ديسمبر 2013 الشهيرة والتي تورط فيها وزراء بالحكومة التي كان يترأسها آنذاك أردوغان وأنجالهم إضافة إلى بلال أردوغان، وكذلك ما يتعلق بالشاحنات التابعة للاستخبارات والتي كانت في طريقها إلى سوريا والسلاح المضبوط بداخلها ، عام 2014 انتهاك لحرية الصحافة والتعبير، وفي سلسلة الغرائب التي باتت تعيشها تركيا في ظل أردوغان وصارت معتادة من فرط تكرارها، إن الميديا الموالية له بوسائلها المختلفة رسمية وخاصة على السواء، تجاهلت إجمالا الحدث اللهم إشارة عابرة إليه كخبر في سطور مقتضبة.

ولأنه هو من كشف ورفع الستار عن تلك “الفضيحة المخابراتية” من خلال تحقيقاته بجريدة “جمهوريت” العلمانية التي كان رئيسا لتحريرها، فطبيعي جدا أن يعلق جان دوندار، الذي اعتقلته السلطات ــ قبل أن يتمكن من الهروب واللجوء لألمانيا ــ على خلفية نشره أخبار توقيف شاحنات السلاح والمهمات العسكرية على القرار قائلا “لقد أيدتنا المحكمة الدستورية، وأكدت أن ما قمنا به هو من صميم عملنا الصحفي”.

وأضاف أيضا أن الادعاءات التي تسوقها الحكومة التركية في محاكمته بتهمة الكشف عن أسرار الدولة لم تعد أدلة إدانة ضده بعد قرار المحكمة الدستورية” ، ومن جانبه توقع محاميه تورا باكين ، بموجب هذا الحكم ، حدوث انفراجة في قضية موكله وكذلك النائب بحزب الشعب الجمهوري المعارض أران أرديم المعتقل حاليا لنفس الأسباب”.

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