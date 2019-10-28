رونالدو يتحدى: هل هناك من يلعب مثلي وعمره 34 عاما؟

يتحدى بمستواه، يدلل بأدائه، يفتخر بأرقامه، ولم يمل بعد الإنجازات والبطولات.

نجم يوفنتوس، في حوار حصري لمجلة فرانس فوتبول، بعدما ترشح كالعادة لجائزة الكرة الذهبية، الجائزة التي تمنحها المجلة سنويا ويحتفظ البرتغالي بخمس كرات منها في متحفه ويطمح للمزيد.

بداية، كشف لماذا يرى نفسه المرشح الأبرز قائلا:”أشيروا إلى لاعب في سني يقدم مستواي نفسه، وفي فريق مثل يوفنتوس؟ هدفي أن أظل صغيرا كلما كبرت في العمر. أواصل المنافسة بقوة”.

وأضاف المهاجم البالغ عمره 34 عاما “في سن 19 أو 20، أدركت أن كرة القدم تتعلق بالتتويجات والأرقام القياسية والأهداف”، ومع ذكر المنافسة مع ليونيل ميسي أيقونة برشلونة أوضح رونالدو “تنافُسنا في إسبانيا أفادنا، جعلنا أفضل. في ريال مدريد أحسست أكثر بوجوده عما كان الأمر عليه في مانشستر يونايتد، كان الضغط أكثر نوعا ما. كانت منافسة مفيدة”.

كيف تصبح هدافا استثنائيا؟ يجيب الأسطورة الذي سجل أكثر من 700 هدف حتى الآن “أولا، الموهبة، بدونها، لا تستطيع تقديم الكثير. بعد الموهبة عليك بالعمل الجاد. عليك أن تكون ذكيا لتبقى في القمة. 700 هدف، أمر يجعلني فخورا بشيء لم يحققه لاعبون كثر”.

الهدف الأفضل؟ يرد بلا تردد رغم أنه ذكرى سيئة لناديه الحالي “سأقول هدفي أمام يوفنتوس لأنني حاولت كثيرا التسجيل بهذه الطريقة”.

ركلة خلفية مزدوجة لا تنسى لم يقدر على إيقافها الأخطبوط جيانلويجي بوفون، واصل ريال مدريد بعدها مشواره ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2017-2018.

المجلة الفرنسية الشهيرة لم تنشر عبر موقعها الحوار كاملا، متاح فقط لمن يستطيع شراء النسخة الورقية.

سألت رونالدو عن حياته بعد كرة القدم، فكانت الإجابة “سأنعزل عن كل شيء”.

ربما يبحث الهداف التاريخي للبرتغال عن بعض الخصوصية حين يعتزل، ليرتاح قليلا من كاميرات تلاحقه باستمرار، لأنه رونالدو.

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