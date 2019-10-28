فرض حظر التجوال ليلا في العاصمة العراقية بغداد

قررت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد في بيان اليوم الإثنين فرض حظر للتجوال من منتصف الليلة إلى السادسة صباحا.

وقال البيان الصادر عن خلية الإعلام الأمني أن حظر التجوال يشمل الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء هذا اليوم وحتى الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر.

وذكر البيان أن “قيادة عمليات بغداد قررت فرض حظر التجوال من أجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم وأن القيادة تهيب بتعاون جميع المواطنين لخدمة الصالح العام” .



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا