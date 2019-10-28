الكرملين: بوتين أطلع ميركل على الوضع في سوريا

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الوضع في سورية في مكالمة هاتفية.

وأوضح الكرملين اليوم الإثنين أن الرئيس الروسي سلط الضوء على ضرورة استعادة السلامة الإقليمية لسورية، بالنظر إلى الاتفاقات الروسية-التركية التي تم التوصل إليها في سوتشي في 22 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن الجانب الروسي يطلب سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا.

وجاء في بيان الكرملين الذي تم نشره اليوم أن ميركل وبوتين اتفقا على أن تخدم الاتفاقات استقرار الوضع في شمال شرقي سورية.

يذكر أن بوتين أجرى محادثات من قبل أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الوضع في سورية. ولم يتضح إذا ما كان بوتين وميركل تناولا خلال محادثتهما مقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بشأن تأسيس منطقة أمنية دولية في المنطقة الحدودية بسورية مع تركيا أم لا. وكان الكرملين قد أعلن من قبل دراسة مثل هذا الاقتراح. وصدر رد فعل متحفظ مؤخرا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تجاه الأمر، وأشار إلى الاتفاقات الروسية –التركية القائمة. وتناولت المحادثة الهاتفية بين بوتين وميركل أيضا المباحثات الجديدة بشأن اتفاقية جديدة لعبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا في بروكسل اليوم الإثنين. يشار إلى أن المفاوضات على مستوى وزراء الطاقة لم تسفر عن أي نجاح حتى الآن. وسوف تنتهي الاتفاقية بشأن عبور الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري. وكانت روسيا عرضت تمديد الاتفاقية لمدة عام، إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد في الوقت المناسب.

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