الصدر يدعو إلى انتخابات مبكرة في العراق بإشراف أممي

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الإثنين إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق بإشراف أممي.

وقال الصدر في بيان: “أدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب” .

ودعا إلى “اتخاذ التدابير لتغيير المفوضية العليا للانتخابات في العراق وقانونها إلا من ارتضاه الشعب».

يأتي تصريح الصدر وسط تجدد المظاهرات الاحتجاجية اليوم الإثنين في بغداد، وعدد من المحافظات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

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