هل يعود سمولينج لـ يونايتد في يناير

وانضم سمولينج لصفوف روما الإيطالي بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وذكرت سكاي سبورتس أن يونايتد يفكر بقوة في إعادة سمولينج في يناير بسبب معاناة الفريق في خط الدفاع.

واضطر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد للاعتماد على اللاعب الشاب أكسل توانزيبي في الكثير من المباريات بسبب غيابات الدفاع.

ويقود الثنائي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف دفاع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

سمولينج البالغ من العمر 29 عاما شارك هذا الموسم مع روما الإيطالي في 6 مباريات في مختلف المسابقات.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي بعد مرور 10 جولات برصيد 13 نقطة.

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