بعد عودته من الإصابة.. حجازي يشارك 90 دقيقة مع رديف وست بروميتش

وعانى حجازي من إصابة في الكاحل مطلع الموسم خضع على إثرها لعملية جراحية، ليبتعد عن الأسابيع الأولى من مسابقة الدرجة الأولى في إنجلترا.

الظهور الأول لـ حجازي مع الفريق الأول منذ عودته من الإصابة جاء لمدة دقيقة في الـ 19 من شهر أكتوبر المقبل.

والآن شارك حجازي لمدة 90 دقيقة مع فريق وست بروميتش ألبيون تحت 23 عاما أمام سوانزي.

وانتصر وست بروميتش أبيون بثنائية مقابل لا شيء.

ثنائية وست بروميتش جاءت عن طريق كينيث زوهوري في الشوط الثاني من المباراة.

ووصل وست بروميتش ألبيون تحت 23 عاما للنقطة 15 في المركز الخامس على سلم ترتيب دوري القسم الثاني للرديف.

ويتواجد اسم حجازي ضمن 6 محترفين اختارهم حسام البدري مدرب منتخب مصر في قائمة الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا