نقابة معلمي طرابلس تطالب بإقالة وزير التعليم

إيوان ليبيا – وكالات :

أكدت نقابة المعلمين طرابلس، أنها لن تتنازل عن مطلبها بإقالة وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، الذي يعتبر أحد مطالب المعلمين المعتصمين.

وأشارت النقابة، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن اجتماعها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كان إيجابيًا وأبدى رئيس المجلس احترامه لمطالب المعلمين المعتصمين، وقد وعدهم بصدور قرارات لتنفيذ مطالب المعلمين، خلال أسبوع على أقل تقدير.

وطالبت النقابة، خلال اجتماعها مع السراج، بإلغاء كل القرارات التي أصدرها وزير التعليم عثمان عبدالجليل، بخصوص المعلمين المعتصمين.

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