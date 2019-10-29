مصلحة المطارات تشارك في دورة تدريبية بالمملكة المتحدة

إيوان ليبيا – وكالات :

يشارك عدد من الموظفين التابعين لمصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني وعناصر من جهاز الأمن الداخلي العاملين بالمطارات في برنامج تدريبي متخصص حول نظام إدارة الأمن بمدينة دونكاستر بالمملكة المتحدة.

وتنظم الدورة التي تستمر خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري وحتى الأول من شهر نوفمبر المقبل، شركة كولمن الأميركية، بالتعاون مع شركة ردلاين البريطانية.

وتأتي الدورة في إطار دعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية، لدولة ليبيا في مجال أمن الطيران والمطارات.

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