اليات متابعة تنفيذ مقررات قمة برلين

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أن مسيرة برلين هي مسيرة جدية تهدف إلى ترميم البناء الدولي تجاه ليبيا ، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية ساعدت البعثة في ذلك.

سلامة وفي مؤتمر صحفي مشرك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي عقده بمدينة زوارة بحضور وزير خارجية الوفاق محمد سيالة قال :”عقدنا ثلاثة اجتماعات متتالية ومعمقة والاجتماع المقبل خلال الأسابيع القادمة ضمن مسيرة برلين والتي ستكلل بقمة تؤيد المبادئ التي توصلنا اليها عبر التفاوض مع مختلف الأطراف”.

وأضاف :”وستخرج عن القمة لجنة لمتابعة تنفيذ مقرراتها وهذا وما يوفر فرص نجاح هذه المسيرة”.

وبدوره، أكد وزير خارجية ألمانيا أن بلاده تدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام وخطته ذات النقاط الثلاث وأنها تبذل جهودًا مكثفة لاحياء العملية السياسية عبر اشراك كافة الأطراف الليبية في سبيل الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا.

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