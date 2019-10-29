رئيس وزراء بريطانيا يقترح إجراء انتخابات في 12 ديسمبر المقبل

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، تقديم مقترح رابع من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 من ديسمبر، بهدف ضمان تحقيق أغلبية لحزبه المحافظ.

وكانت ثلاثة مقترحات سابقة لإجراء انتخابات مبكرة فشلت في الحصول على الأغلبية المطلوبة لذلك في مجلس العموم.

وصوت 299 نائبا لصالح مقترح جونسون أمس الإثنين، مقابل 70 ضده، إلا أنه لم يحصل على تأييد ثلثي البرلمان (الذي يضم 650 عضوا)، من أجل تمرير مقترح جونسون.

وفي أعقاب التصويت، أعلن جونسون أنه يعتزم أن يقدم اليوم الثلاثاء تشريعا قصيرا آخر من أجل إجراء الانتخابات، ومن الممكن تمرير ذلك بأغلبية بسيطة في المجلس التشريعي.

وقال: “لا يمكن أن يستمر هذا المجلس في الإبقاء على هذه الدولة رهينة”. ويمثل موعد إجراء الانتخابات نقطة شائكة، حيث يرغب جونسون في إجراء الانتخابات في 12 من ديسمبر، بينما يفضل حزبان معارضان أصغر حجما (الحزب الديمقراطي الليبرالي والحزب القومي الإسكتلندي) قبل ثلاثة أيام من ذلك التاريخ. وكان حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة، امتنع عن التصويت أمس الإثنين، وقال زعيمه جيريمي كوربين إن حزبه “سيفحص بدقة” مشروع قانون جونسون الجديد للانتخابات.

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