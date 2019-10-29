وفد من الوفاق يزور الخرطوم

إيوان ليبيا – وكالات :

زار وفد من حكومة الوفاق العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، حيث التقى وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد.

ووصل الوفد إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم، ويضم النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد سيالة، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن معيتيق سيعقد سلسة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين في السودان؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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