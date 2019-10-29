تونس تطالب بالمشاركة في مؤتمر برلين

إيوان ليبيا – وكالات :

أبلغ وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، نظيره الألماني هايكو ماس بأهمية حضور بلاده مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده قريبًا، مؤكدًا أن مشاركتها في أي مسار هادف إلى إيجاد حل للأزمة «ضروري».

وقال الجهيناوي في مؤتمر صحفي عقده مع ماس بمقر وزارة الخارجية التونسية، الإثنين، إن الملف الليبي أساسي وجوهري بالنسبة إلى تونس، «نظرًا لتأثيره على أوضاعها الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يستوجب حضورها في أي مسار أو مبادرة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة الليبية».

وتابع، في رد على سؤال حول عدم توجيه ألمانيا دعوة لتونس لحضور المؤتمر المزمع عقده في برلين حول ليبيا، إن «ألمانيا تعرف موقف تونس من هذه المبادرة الألمانية، ونحن نتفهم التوجه الذي ستنتهجه ألمانيا، وأبلغناها بأهمية حضور تونس هذا المؤتمر، كما تحدثنا في نيويورك مع مختلف القوى بشأن هذا الموضوع»، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

ونفى الوزير التونسي أن تكون لبلاده وألمانيا «أجندة سياسية فيما يتصل بالملف الليبي سوى تحقيق السلام في ربوعه، وأن دورهما يقتصر على مساعدة المجموعة الدولية على إيجاد حل سياسي للأزمة ينطلق من الليبيين وحدهم»، مشددًا: «لا يمكن لألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو تونس سوى المساهمة في دفع الليبيين نحو إيجاد حل ليبي- ليبي».

وقبل حلوله في تونس اجتمع وزير الخارجية الألماني، مساء الأحد، في مدينة زوارة القريبة من الحدود التونسية، مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وبحث معه تطورات الوضع في ليبيا، والاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر دولي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا