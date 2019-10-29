ترامب يعلن مقتل المرشح الأول لخليفة البغدادي في تنظيم داعش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية قتلت الشخص الذي كان من المرجح أن يخلف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذي قتلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع.

وأضاف ترامب، على موقع «تويتر»، «تأكد للتو أن القوات الأمريكية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي، وكان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم».

ولم يحدد ترامب، الشخص الذي يقصده بالاسم لكن الولايات المتحدة، أكدت أمس، مقتل أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم داعش والشخصية البارزة في التنظيم المتشدد.

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