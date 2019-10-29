مؤتمر لامبارد: مباراة يونايتد في الدوري على بعد مليون ميل.. نستهدف الفوز بكل البطولات

وصرح لامبارد قبل مواجهة يونايتد في بطولة كأس الرابطة: “نحن نتطور وهذا هو المهم وما كنا نتوق له، مسرور لرؤية علامات جيدة، الكثير من الأشياء التي نحبها، الكثير من التطورات، لا نرغب في أن يشتتنا ذلك الأمر، لكنه يشجعنا على العمل”.

وواصل “هناك الكثير من الحديث حول المستقبل لكنني أحاول ألا أستمع إليه كثيرا، من الجيد أننا نسير في اتجاه جيد”.

حصد تشيلسي 12 نقطة بعد انتصاره في آخر 4 مواجهات في الدوري، كما حصد 6 نقاط بعد الفوز ضد ليل وأياكس في دوري أبطال أوروبا، والفريق اللندني لم يخسر منذ مواجهة ليفربول في شهر سبتمبر الماضي.

وتابع لامبارد متحدثا عن مواجهة يونايتد في الدوري قائلا: “تبدو مباراة يونايتد في الدوري على بعد مليون ميل من الآن لكنني لا أستبعدها، سجلوا ضدنا 4 مرات وآلمنا ذلك في كل مرة، لعبنا بطريقة جيدة خلال المواجهة”.

واستطرد “نستهدف كل البطولات، تلك البطولة تأتي في وقت مبكر في العام وربع النهائي يكون ف توقيت مبكر من الموسم، نرغب في الفوز بكل مباراة لكننا سنواجه خصما كبيرا يوم الأربعاء، يجب أن تمنح كل ما لديك لتحاول الفوز”.

وأردف “يجب أن يراجع الحكام لقطات الفيديو أكثر واستعمال تقنية الفيديو بشكل أكبر، آمل أن نصل إلى حل وسط قريبا لتطويره ورؤية الشاشة على حافة الملعب نقطة هامة لتطويره”.

وواصل “لا أرغب في الحديث عن مانشستر يونايتد كثيرا لكن منذ المباراة الأولى بيننا تطورنا بشكل جيد، لا يجب أن ننظر ليونايتد على فترة 10 مباريات فقط، لا يجب أن ينتقد الناس الأندية الأخرى كثيرا”.

وأتم “هل كانتي وروديجر جاهزان؟ لا”.

أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي لم يشارك خلال الموسم الجاري سوى في 45 دقيقة ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ويغيب بسبب الإصابة، أما نجولو كانتي فيغيب عن الفريق منذ يوم 6 أكتوبر الماضي بعد مشاركته ضد ساوثامبتون في الدوري.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز بنتيجة 4-0 في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي.

ويتجدد الموعد بين الفريقين حينما يتواجها ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء في تمام التاسعة وخمس دقائق مساء.

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