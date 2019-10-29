ليفربول: شاكيري وماتيب سيغيبان لفترة

وغاب ماتيب عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة، ويتطلب المزيد من الوقت قبل التفكير في عودته للفريق، فيما يغيب شاكيري منذ شهر سبتمبر بسبب مشكلة في عضلة السمانة، ومن المتوقع عودته للمشاركة الشهر المقبل.

وقال بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب لموقع ليفربول: “لن يعود شاكيري إلا عقب التوقف الدولي المقبل. نريد منحه بعض الوقت”.

وأضاف المدرب الهولندي “لا تزال ركبة ماتيب تزعجه، ويحتاج أيضاً لمزيد من الوقت”.

كما تحدث ليندرز تحدث أيضاً عن إصابة نجمنا المصري محمد صلاح التي تعرض لها أمام توتنام ()

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