روسيا: المسلحون الأكراد أكملوا انسحابهم من شمال شرق سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الكردية اكملت انسحابها من شمال شرق سوريا، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية.

واتفقت روسيا وتركيا الأسبوع الماضي على السيطرة على المنطقة بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية التي كانت تحمي الأكراد.

وتعد تركيا المسلحين الأكراد إرهابيين على صلة بالأعمال الانفصالية على الأراضي التركية.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن شويجو قوله إن “انسحاب الجماعات المسلحة من المنطقة التي من المفترض أن تتم بها إقامة ممر أمني اكتمل قبل الموعد. لقد دخل حرس الحدود السوري وشرطتنا العسكرية إلى المنطقة”.

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